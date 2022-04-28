МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Южная Корея планирует перенаправить часть своих поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, чтобы помочь ослабить энергетический кризис, вызванный сокращением поставок из России. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство промышленности страны. США продолжат вводить санкции против России в ближайшие недели

Как пишут СМИ, в феврале Вашингтон обратился к Южной Корее с просьбой оказать газовую поддержку Европе, но тогда Сеул отклонил эту просьбу. В то же время, в конце февраля МИД Южной Кореи заявлял, что страна активно рассматривает возможность содействия поставкам газа в Европу, если такая необходимость возникнет.

"Газпром" в среду утром сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, "Газпром" заявил, что сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.

Южная Корея решила перенаправить часть своих грузов сжиженного природного газа в Европу, поскольку весной у Сеула есть "возможности" для такой поддержки, заявили агентству в министерстве промышленности. Подробности, а также, когда и какой объем газа будет отправлен, не сообщается, но в министерстве обещали, что объем будет таким, чтобы не повлиять на цены внутри страны.

Как сообщил агентству источник в отрасли, предположительно, партия будет отправлена в Европу до лета, и объем будет "небольшим".

Цена импортного природного газа в Южной Корее на конец марта составляла 1013,35 доллара за тонну, на 20,08% больше, чем в предыдущем месяце. При этом в марте 2021 года цена составляла 438,42 доллара.

С апреля правительство Южной Кореи повысило цены на газ для домохозяйств на 3%. После этого председатель президентской комиссии по передаче власти новому правительству Ан Чхоль Су заявил, что стоит рассмотреть временную заморозку тарифов ЖКХ, таких как цены на газ и электричество.