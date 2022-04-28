МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. В "Газпроме" сообщили, что он поставляет газ для транзита через украинскую территорию штатно, в соответствии с заявками потребителей.

Сообщается, что заявки европейских потребителей на 28 апреля составили 62,9 миллиона кубических метров.

Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объему уровне. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.

В апреле, одновременно с потеплением в Европе, транзит вновь уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".