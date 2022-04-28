ВАРШАВА, 28 апр — ПРАЙМ. Замминистра внутренних дел и администрации Польши Павер Шефернакер заявил, что несколько десятков гмин (районов) Польши остались без сжиженного газа из-за санкций, введенных властями республики в отношении "дочки" "Новатэка", компании Novatek Green Energy. Польша признала успех России в противостоянии санкциям

По его словам, делается все возможное, чтобы возобновить поставки в несколько десятков муниципалитетов страны, которые приостановила Novatek Green Energy.

Шефернакер отметил, что МВД не смогло заранее информировать органы местного самоуправления о введении санкций в отношении Novatek Green Energy, поскольку "решения о компаниях, внесенных в санкционный список, принимались в закрытом режиме". "Эти решения нельзя было объявить заранее", — сказал он.

При этом другой заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик заявил, что премьер-министр страны Матеуш Моравецкий скоро вынесет решения, на основании которых польские компании возьмут под свой контроль газовые сети в гминах, где поставками ранее занималась Novatek Green Energy, и восстановят поставки газа. "Действительно, странно, что эта инфраструктура находится в руках российской компании", — добавил он.

Ранее Польша ввела собственные санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых "Газпром", "Новатэк", "Акрон".