БРЮССЕЛЬ, 28 апр — ПРАЙМ. Болгария после остановки поставок газа из России оказалась в более затруднительном положении по сравнению с Польшей и может согласиться на российские условия оплаты, считает европейский эксперт, преподаватель Льежского университета в Бельгии Дамьен Эрнст. Болгарский эксперт назвал отключение газа "дисциплинарным взысканием"

"Газпром" в среду утром сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

"Болгария находится в более затруднительном положении, чем Польша, и может в итоге согласиться на оплату в рублях. У них нет готового решения. Для организации импорта сжиженного газа из Греции потребуется время", — сказал эксперт РИА Новости.

По его словам, у Болгарии нет другого выхода кроме как продолжить импорт российского газа, который покрывает 75-80% потребностей этой страны. "Вероятно, болгарское правительство пересмотрит свое решение и согласится на оплату в рублях даже несмотря на давление со стороны Украины", — сказал собеседник агентства.

Что касается Польши, то, по словам эксперта, эта страна занимает в Евросоюзе одну из самых непримиримых позиций по отношению к России, и, вероятно, сможет прекратить отношения с РФ в области газа даже несмотря на значительные издержки. Он пояснил, что Польша будет опираться на поставки газа из Норвегии и США, а также на собственные угольные месторождения. "Но проблема в том, что добыча газа в Норвегии падает, они не смогут заполнять трубопровод и поставлять ожидаемые объемы. Придется договариваться с Францией и другими потребителями норвежского газа, что непросто. Кроме того, Польша будет опираться на свои угольные шахты, некоторые из них будут вновь открыты. Они также построили терминал для СПГ для импорта сжиженного газа из США. Таким образом, Польша будет придерживаться своего решения о прекращении импорта российского газа", — сказал эксперт.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, из долларов и евро в рубли. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

Согласно указу президента, обязанность следить за оплатой газа в рублях возложена на Федеральную таможенную службу (ФТС). Именно она, а не "Газпром" принимает решение о запрете поставки природного газа в адрес контрагента, нарушившего новый порядок оплаты. Если такое происходит, то "Газпром" фактически не имеет возможности выполнить обязательство по поставке газа из-за соответствующего решения ФТС.