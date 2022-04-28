МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил на пресс-конференции по итогам встречи с хорватским коллегой, которая транслировалась в его аккаунте в соцсетях, что Венгрия согласилась на оплату российского газа в рублях, потому что энергоснабжение является вопросом национальной безопасности для страны.
Он пояснил, что "для нас не вопрос, что мы платим за российский газ так, чтобы он поступал… энергоснабжение является вопросом национальной безопасности, и правительство обязано гарантировать безопасность".
Сийярто также добавил, что роль природного газа из России в снабжении Центральной и вообще всей Европы сохранится, если не появится новых источников природного газа и новых маршрутов его поставок.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить за российский газ в рублях, а Сийярто подчеркнул, что прекращение поставок газа из РФ в Болгарию не скажется на транзите в Венгрию.
https://1prime.ru/energy/20220428/836780742.html
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