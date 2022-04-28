МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил на пресс-конференции по итогам встречи с хорватским коллегой, которая транслировалась в его аккаунте в соцсетях, что Венгрия согласилась на оплату российского газа в рублях, потому что энергоснабжение является вопросом национальной безопасности для страны. Венгрия заявила о готовности оплачивать российский газ в рублях

Он пояснил, что "для нас не вопрос, что мы платим за российский газ так, чтобы он поступал… энергоснабжение является вопросом национальной безопасности, и правительство обязано гарантировать безопасность".

Сийярто также добавил, что роль природного газа из России в снабжении Центральной и вообще всей Европы сохранится, если не появится новых источников природного газа и новых маршрутов его поставок.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить за российский газ в рублях, а Сийярто подчеркнул, что прекращение поставок газа из РФ в Болгарию не скажется на транзите в Венгрию.