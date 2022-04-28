2022-04-28T15:41:39+03:00
2022-04-28T15:41:39+03:00
2022-04-28T15:41:39+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220428/836782121.html
"Газпром" рассказал, где Польша берет газ после приостановки поставок
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. ПОЛЬША ПОСЛЕ ПРИОСТАНОВКИ ПРЯМЫХ ПОСТАВОК ПОКУПАЕТ РОССИЙСКИЙ ГАЗ РЕВЕРСОМ ИЗ ГЕРМАНИИ В ОБЪЕМЕ ОКОЛО 30 МЛН КУБОВ В СУТКИ — ГАЗПРОМ Новость дополняется ПРАЙМ, 28.04.2022
энергетика, экономика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. ПОЛЬША ПОСЛЕ ПРИОСТАНОВКИ ПРЯМЫХ ПОСТАВОК ПОКУПАЕТ РОССИЙСКИЙ ГАЗ РЕВЕРСОМ ИЗ ГЕРМАНИИ В ОБЪЕМЕ ОКОЛО 30 МЛН КУБОВ В СУТКИ — ГАЗПРОМ
Новость дополняется