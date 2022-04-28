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https://1prime.ru/energy/20220428/836782433.html
OMV не будет открывать счет в Швейцарии для оплаты газа из России
Энергетика
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Австрийская OMV сообщила РИА Новости, что не планирует открывать счет в Швейцарии для оплаты поставок российского газа. В компании пояснили, что упоминание газетой Financial... ПРАЙМ, 28.04.2022
энергетика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВЕНА, 28 апр — ПРАЙМ. Австрийская OMV сообщила РИА Новости, что не планирует открывать счет в Швейцарии для оплаты поставок российского газа.
В компании пояснили, что упоминание газетой Financial Times о том, что OMV откроет счет в Швейцарии для оплаты поставок газа, безусловно, ложное.
"Мы проанализировали запрос "Газпрома" о способах оплаты в свете санкций ЕС и сейчас работаем над решением, отвечающим санкциям", — заявили в компании.
В начале марта OMV заявила, что отказывается от будущих инвестиций в Россию в свете ситуации на Украине. При этом глава концерна Альфред Штерн, комментируя призывы к эмбарго на газ из России, назвал невозможным отказ от российского газа для Австрии, если только нет готовности жить с огромными последствиями.