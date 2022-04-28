ВЕНА, 28 апр — ПРАЙМ. Австрийская OMV сообщила РИА Новости, что не планирует открывать счет в Швейцарии для оплаты поставок российского газа. FT: австрийская OMV Group готова открыть счет в рублях для оплаты газа

В компании пояснили, что упоминание газетой Financial Times о том, что OMV откроет счет в Швейцарии для оплаты поставок газа, безусловно, ложное.

"Мы проанализировали запрос "Газпрома" о способах оплаты в свете санкций ЕС и сейчас работаем над решением, отвечающим санкциям", — заявили в компании.

В начале марта OMV заявила, что отказывается от будущих инвестиций в Россию в свете ситуации на Украине. При этом глава концерна Альфред Штерн, комментируя призывы к эмбарго на газ из России, назвал невозможным отказ от российского газа для Австрии, если только нет готовности жить с огромными последствиями.