ВАРШАВА, 29 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что власти страны обязали дочернюю компанию российского "Новатэка" — Novatek Green Energy, подпавшую под её санкции, — передать газотранспортную инфраструктуру польским компаниям. Сенатор высмеял отказ Польши от российского газа

По словам Мюллера, сегодня премьер Матеуш Моравецкий на основании закона о кризисном управлении поручил государственным компаниям PGNiG, PSG, Gaz-System незамедлительно поставить газ в сети, формальным владельцем которых является компания "Новатэк".

Он добавил, что по распоряжению премьера, "Новатэк" обязан на основании закона о кризисном управлении передать сети в распоряжение этим госкомпаниям, которые будут реализовывать поставки газа в те районы, где фирма, связанная с российской газовой компанией, предоставляла ранее свои услуги", — пояснил он.

Мюллер также заявил, что польские компании начнут принимать под свое управление инфраструктуру Novatek Green Energy немедленно и вновь запускать ее в работу.

"Процесс передачи начнется сегодня и должен быть закончен в течение нескольких десятков часов. Если все пойдет хорошо, то в некоторых местностях это будет реализовано уже сегодня. Все зависит, конечно, от того, будет ли сопротивление со стороны компании "Новатэка" и ее работников. Если такое сопротивление будет, то в соответствии с законом об антикризисном управлении мы можем применить принудительные средства", — сказал он.

Ранее Польша ввела собственные санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых "Газпром", "Новатэк", "Акрон". Из-за этого без сжиженного газа остались несколько десятков гмин (районов) Польши, которые топливом обеспечивала компания Novatek Green Energy.