МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Глава австрийской OMV Альфред Штерн заявил, что компания признала обесценение активов на миллиард евро по проекту "Северный поток-2" и еще на сумму около миллиарда евро по общим списаниям по российским активам, связанным с участием в месторождении "Южно-Русское". Австрийская OMV рассказала, как будет платить за российский газ

Общая сумма инвестиций OMV по соглашениям о финансировании "Северного потока-2" составила 729 миллионов евро, сообщалось в отчете. Общая сумма задолженности по проекту, включая начисленные проценты по состоянию на 5 марта 2022 года, составила миллиард евро и была полностью обесценена, что негативно сказалось на финансовом результате, подчеркивалось в отчете.