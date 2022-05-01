МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Если Европа сократит поставки газа из России на две трети, как было объявлено, то наполнить хранилища на зиму до требуемых нормативами значений не получится, пишет Der Spiegel со ссылкой на расчеты исследовательского центра Jülich. СМИ: ближайшие полтора года будут сложными для Европы из-за газа

Немецкие газовые резервуары заполнены примерно на треть, и это далеко от минимальных уровней, предусмотренных в новом Законе о хранении газа. В Германии к 1 ноября соответствующий показатель должен быть на уровне 90%, отмечается в статье.

Согласно модели Института анализа технико-экономических систем, в этом году в ЕС необходимо сэкономить около 30 миллиардов кубометров газа, что соответствует примерно трети годового потребления газа в ФРГ.

Европейские правила предусматривают, что так называемые "защищенные" потребители, прежде всего частные домохозяйства, а также социальные объекты, такие как больницы или операторы центрального отопления, должны снабжаться в первую очередь. Таким образом, экономить могут только компании, которым газ требуется для производства или в качестве топлива для электростанций.

По расчетам исследователей, все сталелитейные, химические и цементные заводы в ЕС должны быть отключены от газа с этого момента до конца июля, а электростанции, работающие на газе, почти весь июль. Это единственный способ достичь промежуточной цели ЕС по заполнению к 1 августа 63% хранилищ. Согласно модели, в октябре отрасль должна будет снова пойти на ограничения, чтобы достичь 80-процентного уровня к 1 ноября.

Ограничения также могут продлить, если промежуточной цели на август не удастся достичь. Также можно наложить больше ограничений по газу на электростанции, но в меньшей степени на промышленность — или же отключить частных конечных потребителей, как требуют представители корпораций. СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок газа из России в мае

При этом объявленный Евросоюзом отказ от 100 миллиардов кубометров российского газа не может быть компенсирован ни дополнительным трубопроводным газом из Норвегии, Алжира или Азербайджана, ни дальнейшим увеличением количества СПГ. Европа уже импортирует рекордные объемы танкерами. С начала года терминалы загружены на 61%. Выйти на показатель более 75%, как предполагается в модели, вряд ли реально. Большая часть свободных терминалов по-прежнему находится в Испании, а однако оттуда газ вряд ли можно направить в Центральную Европу, поскольку трубопроводы через Пиренеи имеют слишком малую пропускную способность.

Таким образом, СПГ становится дефицитом. Мировые поставки сжиженного природного газа в этом году вырастут максимум на 30 миллиардов кубометров, предполагается в исследовании энергетической транснациональной корпорации Shell и других прогнозах. Только США могут значительно увеличить его производство. Большая часть из дополнительных 15 миллиардов кубометров, обещанных европейцам в этом году президентом Джо Байденом, уже поставлена.

На мировом рынке больше никаких поставщиков в этом сегменте нет. Так, Катар, который экспортирует примерно столько же СПГ, сколько США, продает около 80% продукции по долгосрочным контрактам, и большая часть идет в Азию.