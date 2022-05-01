ПРАГА, 1 мая — ПРАЙМ. Более 60% жителей Словакии высказались против отказа от поставок газа и нефти из России, об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного агентством Fokus для телеканала Markiza. В Венгрии сказали, сколько стран ЕС согласились платить за газ в рублях

"Против отказа от поставок газа и нефти из России высказались 62% опрошенных. Более других этой позиции придерживаются избиратели левоориентированных партий "Республика" (93%), "Курс — социальная демократия" (82%), "Голос — социальная демократия" (69%), "Мы — семья" (55%)", — говорится в комментарии агентства Fokus к результатам опроса.

Около 25% респондентов высказали согласие с отказом от российских энергоносителей в течение нескольких ближайших лет, даже при условии роста цен на них. Еще 7% опрошенных поддержали отключение от нефти и газа из РФ уже в этом году.

Готовы расстаться с топливом из РФ сторонники правоцентристских партий и движений: партии "Прогрессивная Словакия" (за моментальный отказ выступают 26%, в течение нескольких лет — 34%), движения "Обычные люди и независимые личности" (соответственно 16% и 45%), Христианско-демократического движения (12% и 38%), партии "Свобода и солидарность" (11% и 43%).

Опрос был проведен в период с 30 марта по 6 апреля, в нем участвовали 1007 человек в возрасте от 18 лет, имеющих различный уровень образования, социального и профессионального положения, проживающие в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. Данные о допустимом уровне неточностей в опросе не сообщаются.