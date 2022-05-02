2022-05-02T11:34:38+03:00
2022-05-02T11:34:38+03:00
2022-05-02T11:34:38+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220502/836804459.html
"Газпром" рассказал о транзите газа через Украину 2 мая
Энергетика
Новости
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. ГАЗПРОМ ПОДАЁТ ГАЗ ДЛЯ ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ ШТАТНО, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАЯВКАМИ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 98,96 МЛН КУБОМЕТРОВ НА 2 МАЯ — КОМПАНИЯ Новость дополняется ПРАЙМ, 02.05.2022
энергетика, экономика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. ГАЗПРОМ ПОДАЁТ ГАЗ ДЛЯ ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ ШТАТНО, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАЯВКАМИ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 98,96 МЛН КУБОМЕТРОВ НА 2 МАЯ — КОМПАНИЯ
Новость дополняется