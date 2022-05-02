МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. ГАЗПРОМ ПОДАЁТ ГАЗ ДЛЯ ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ ШТАТНО, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАЯВКАМИ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 98,96 МЛН КУБОМЕТРОВ НА 2 МАЯ — КОМПАНИЯ

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