В Еврокомиссии рассказали о компаниях ЕС, готовых платить за газ в рублях
Еврокомиссар по энергетике: ЕК не располагает данными о желании компаний платить за газ в рублях
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БРЮССЕЛЬ, 2 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявил перед началом совета министров энергетики стран ЕС, что Еврокомиссия не располагает данными о том, что какие-либо компании в Евросоюзе желают платить за российский газ в рублях.
По ее словам, у ЕК сейчас нет информации о какой-либо стране или частной компании, которая желает это делать.
https://1prime.ru/energy/20220502/836806038.html
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