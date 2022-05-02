БРЮССЕЛЬ, 2 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявил перед началом совета министров энергетики стран ЕС, что Еврокомиссия не располагает данными о том, что какие-либо компании в Евросоюзе желают платить за российский газ в рублях. Правительство Германии рассказало о ведении ЕС эмбарго на нефть из России

По ее словам, у ЕК сейчас нет информации о какой-либо стране или частной компании, которая желает это делать.