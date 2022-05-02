АФИНЫ, 2 мая — ПРАЙМ. Европе угрожает огромный энергетический кризис в связи с конфликтом на Украине, заявил министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас, прибывший на внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе. СМИ: ЕК может разрешить Венгрии и Словакии отказаться от эмбарго на нефть

Ранее Скрекас говорил, что Греция поднимет вопрос о способе оплаты российского газа "Газпрому" в Евросоюзе на совете министров энергетики. Россия покрывает до 45% потребностей Греции в газе, а в некоторые периоды времени и до 55%.

"Огромный энергетический кризис угрожает всей Европе. Сегодня на совете министров энергетики я передам послание греческого правительства и премьер-министра Кириакоса Мицотакиса о солидарности с украинским народом, об обеспечении достаточности снабжения Европы природным газом, а также о необходимости принять коллективные меры по поддержке домохозяйств, особенно наиболее уязвимых, а также мелких и средних предприятий в связи с огромным ростом цен на энергию", — сказал Скрекас.

Он не ответил на вопрос журналистов, поддержит ли Греция эмбарго на поставки нефти из России.

Премьер Мицотакис провел в минувшую среду совещание по энергетике после решений "Газпрома" полностью приостановить поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты. После совещания пресс-служба премьера заверяла, что энергетических ресурсов достаточно, перебоев с поставками в страну не ожидается, а следующие выплаты "Газпрому" будут произведены в третьей декаде мая. В субботу, 30 апреля, Мицотакис заявил, что Европа должна осторожно относиться к санкциям против России, чтобы они не повредили странам ЕС больше, чем РФ, поскольку европейская экономика в одночасье не может полностью отказаться от российского природного газа.

Российские нефть и газ Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли, указывал ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По словам вице-премьера, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.

Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял Новак.