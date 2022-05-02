БРЮССЕЛЬ, 2 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) на фоне ситуации с оплатой российского газа предоставит более детальные разъяснения о том, что могут и не могут делать европейские компании в условиях антироссийских санкций, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. В Италии призвали разрешить компаниям платить за газ в рублях

"Многие европейские энергетические компании должны совершить следующий платёж "Газпрому" в середине мая и пытаются лучше понять, что они должны делать", — сказала она на пресс-конференции после внеочередного совета министров энергетики стран ЕС.

ЕК считает, что оплата газа в рублях по новой схеме ведёт к нарушению санкций, напомнила Симсон.

"Я пообещала министрам, что мои службы вместе с юридическими службами ЕК и Совета (стран ЕС — ред.) подготовят более детальные разъяснения о том, что компании могут и не могут делать в рамках нашей структуры санкций", — сообщила она.