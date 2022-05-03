МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Латвийская комиссия рынка финансов и капитала (КФРК) не может выдать разрешение местной газовой компании Latvijas Gāze на изменение порядка расчетов с "Газпромом" и оплату газа в рублях, сообщили в КРФК агентству LETA. СМИ: Евросоюз нашел страны, которые должны заменить российский газ

Latvijas Gāze ранее изучала возможность оплаты российского газа в рублях. Как передает LETA, компания обратилась в КРФК за получением специального разрешения на изменение расчетов с "Газпромом".

"Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) не выдает специальных разрешений на платежи компаниям, а только финансовым учреждениям, клиенты которых обратились с запросами на осуществление платежей подсанкционным лицам в определенных исключительных случаях", — пишет агентство о комментарии КРФК.

Кроме того, в комиссии подчеркнули, что не могут выдать подобное разрешение, если оно требуется для операций с учреждением в РФ, которое не попадает под надзор КРФК.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам. Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа — "Газпромом".