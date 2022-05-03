МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе во вторник пока держатся на уровне цен понедельника и торгуются в коридоре 1030–1080 долларов за тысячу кубометров, а последний час держатся выше уровня закрытия накануне — 1045 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. МИД Венгрии объяснило отказ от санкций в отношении нефти и газа из России

Стоимость ближайших, июньских, фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1041,7 доллара (−1,1% к расчётной цене понедельника — 1053,7 доллара). Затем котировки опустились почти до 1030 долларов, однако вскоре перешли в плюс и достигли 1079 долларов за тысячу кубометров (+2,4%). В итоге примерно с 10.00 мск фьючерсы торгуются выше цены закрытия накануне и продолжают демонстрировать небольшой устойчивый рост.

Стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" на рынке спот на 3 мая по TTF составила 1047,8 доллара.

Цены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине — если по итогам 23 февраля расчётная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50%, до 1555,5 доллара. В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня — 2560,7 доллара (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, и минимальная за два месяца расчётная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (-1,1% к 23 февраля).

Затем газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый резкий рост котировок был связан с остановкой "Газпромом" поставок газа в Польшу и Болгарию из-за отказа его оплаты в рублях.