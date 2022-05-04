Согласно данным оператора GSA Platform, "Газпром" заказывал мощность "Ямал-Европы" на прошедшую ночь
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Данные операторов ГТС свидетельствуют о том, что "Газпром" заказывал на прошедшую ночь мощность газопровода "Ямал-Европа" для транзита через Польшу, при этом заявки на прокачку газа через украинскую территорию держатся близко к 100 миллионам кубов в сутки, что несколько ниже брони компанией этого маршрута по контрактным обязательствам.
По данным GSA Platform, "Газпром" накануне впервые почти за месяц заказал транзитную мощность "Ямал-Европы" на внутридневном аукционе. Компания выкупила 1,8 миллиона кубов в час из доступных для бронирования 3,7 миллиона кубометров в час, или около 49% предложения. Этой мощностью она могла воспользоваться с 21.00 мск 3 мая до 7.00 мск 4 мая.
Из данных немецкого оператора ГТС Gascade следует, что "Ямал-Европа" в эти часы переходила на работу в режиме виртуального реверса, то есть российский газ, попадая в польский участок магистрали, вместо того, чтобы идти в ФРГ, у которой Варшава затем его купит и снова прокачает к себе, сразу перепродается немецкими поставщиками и остается в Польше.
В части транзита чрез Украину номинации на прокачку через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России, которые формируются на основе спроса в Европе, на 4 мая составляют 98,3 миллиона кубометров. На таком уровне показатель держится со 2 мая, следует из данных "Оператора ГТС Украины".
При этом "Газпромом" по транзитному контракту с Украиной на этот год забронирована мощность украинского маршрута в объеме 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).
https://1prime.ru/energy/20220504/836813771.html