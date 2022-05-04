МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Данные операторов ГТС свидетельствуют о том, что "Газпром" заказывал на прошедшую ночь мощность газопровода "Ямал-Европа" для транзита через Польшу, при этом заявки на прокачку газа через украинскую территорию держатся близко к 100 миллионам кубов в сутки, что несколько ниже брони компанией этого маршрута по контрактным обязательствам. Эксперт спрогнозировал переориентацию "Газпрома" на азиатские рынки

По данным GSA Platform, "Газпром" накануне впервые почти за месяц заказал транзитную мощность "Ямал-Европы" на внутридневном аукционе. Компания выкупила 1,8 миллиона кубов в час из доступных для бронирования 3,7 миллиона кубометров в час, или около 49% предложения. Этой мощностью она могла воспользоваться с 21.00 мск 3 мая до 7.00 мск 4 мая.

Из данных немецкого оператора ГТС Gascade следует, что "Ямал-Европа" в эти часы переходила на работу в режиме виртуального реверса, то есть российский газ, попадая в польский участок магистрали, вместо того, чтобы идти в ФРГ, у которой Варшава затем его купит и снова прокачает к себе, сразу перепродается немецкими поставщиками и остается в Польше.

В части транзита чрез Украину номинации на прокачку через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России, которые формируются на основе спроса в Европе, на 4 мая составляют 98,3 миллиона кубометров. На таком уровне показатель держится со 2 мая, следует из данных "Оператора ГТС Украины".

При этом "Газпромом" по транзитному контракту с Украиной на этот год забронирована мощность украинского маршрута в объеме 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).