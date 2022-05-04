МОСКВА, 4 мая — Прайм. "Газпром" поставляет газ для транзита через украинскую территорию в штатном режиме, в соответствии с заявками потребителей, в объеме 98,4 миллиона кубометров на 4 мая, сообщила компания. "Газпром" заказывал мощность "Ямал-Европы" прошедшей ночью

Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля украинский транзит российского газа, в условиях политических рисков и холодной погоды, держался на близком к этому объему уровне. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.

В апреле, в связи с потеплением в Европе, транзит вновь уменьшился. Этот факт, однако, не указывает на нарушение транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".