МОСКВА, 4 мая – ПРАЙМ. Компания "Россети ФСК ЕЭС" запустила в строй порядка 185 км линий электропередачи, которые вместе с уже имеющимися сетями позволили образовать в Брянской области кольцевую систему энергоснабжения длиной 344 километр. Объем инвестиций в проект превысил 8,2 миллиардов рублей, пишет интернет-ресурс "Пятый канал".

Главный этапом проекта стало возведение нового центра питания 500 кВ "Белобережская" мощностью 1 002 МВА. Это самый масштабный проект в сетевом комплексе Брянской области за последние 40 лет. При строительстве применено актуальное силовое и коммутационное оборудование, реализован комплекс технических решений, позволяющих перевести энергообъект на дистанционное управление. Кроме этого, были реконструированы четыре подстанции, через которые организована подача электроэнергии потребителям.

В Брянской области отсутствует собственная генерация, и спрос на электроэнергию обеспечивается в основном за счет соседних регионов. Благодаря проведенным "Россетями" работам, область может дополнительно получать 250 МВт мощности для снабжения потребителей через распределительные электрические сети ПАО "Россети Центр" и производств агропромышленной группы "Мираторг".

Кольцевая схема энергоснабжения считается наиболее надежной. Ее использование полностью исключает появление сбоев в энергосистемах – так называемых блэкаутов – за счет оперативной передачи электроэнергии от других источников. У России есть богатый опыт создания подобных инфраструктурных систем. Именно так организовано электроснабжение ряда крупных агломераций, включая Москву, Санкт-Петербург, Владивосток.

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.