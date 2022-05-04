МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Правительство Германии рассчитывает, что законопроект о развитии инфраструктуры по использованию сжиженного природного газа (СПГ) будет принят к середине июля. Об этом рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Правительство ФРГ на фоне событий на Украине инициировало политику по постепенному отказу от российских энергоносителей. В частности, предполагается строительство двух терминалов по приему сжиженного природного газа, кроме того, кабмин планирует зафрахтовать на ближайшее время плавучие терминалы по приему СПГ.

"Разумеется, продолжается интенсивная законодательная работа, которая необходима для независимости от ископаемого импорта из России. Сюда относится законопроект по сжиженному газу, который мы детально обсудили и который мы к понедельнику оформим в кабинете министров в качестве законопроекта, чтобы его могли обсудить фракции и он мог бы стать законом к летней парламентской паузе", — заявил Шольц на пресс-конференции в среду по итогам двухдневного закрытого заседания правительства ФРГ.