МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. ГАЗПРОМ 2 МАЯ ИЗ-ЗА АНОМАЛЬНО НИЗКОЙ ДЛЯ НАЧАЛА МАЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОСТАВИЛ ПОТРЕБИТЕЛЯМ РФ РЕКОРДНЫЙ ДЛЯ ЭТОЙ ДАТЫ ОБЪЕМ ГАЗА — 791 МЛН КУБОВ — КОМПАНИЯ

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