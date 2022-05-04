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2022
https://1prime.ru/energy/20220504/836819189.html
"Газпром" поставил российским потребителям рекордный объем газа в мае
Энергетика
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. ГАЗПРОМ 2 МАЯ ИЗ-ЗА АНОМАЛЬНО НИЗКОЙ ДЛЯ НАЧАЛА МАЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОСТАВИЛ ПОТРЕБИТЕЛЯМ РФ РЕКОРДНЫЙ ДЛЯ ЭТОЙ ДАТЫ ОБЪЕМ ГАЗА — 791 МЛН КУБОВ — КОМПАНИЯ Новость дополняется ПРАЙМ, 04.05.2022
энергетика, экономика, новости, газ
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. ГАЗПРОМ 2 МАЯ ИЗ-ЗА АНОМАЛЬНО НИЗКОЙ ДЛЯ НАЧАЛА МАЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОСТАВИЛ ПОТРЕБИТЕЛЯМ РФ РЕКОРДНЫЙ ДЛЯ ЭТОЙ ДАТЫ ОБЪЕМ ГАЗА — 791 МЛН КУБОВ — КОМПАНИЯ
Новость дополняется