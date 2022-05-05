МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. ГАЗПРОМ ПОДАЕТ ГАЗ ДЛЯ ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ ШТАТНО, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАЯВКАМИ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ — 98,9 МЛН КУБОВ НА 5 МАЯ — КОМПАНИЯ

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