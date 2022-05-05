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2022
https://1prime.ru/energy/20220505/836826279.html
"Газпром" рассказал о транзите газа через Украину 5 мая
Энергетика
Новости
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. ГАЗПРОМ ПОДАЕТ ГАЗ ДЛЯ ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ ШТАТНО, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАЯВКАМИ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ — 98,9 МЛН КУБОВ НА 5 МАЯ — КОМПАНИЯ Новость дополняется ПРАЙМ, 05.05.2022
энергетика, экономика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. ГАЗПРОМ ПОДАЕТ ГАЗ ДЛЯ ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ ШТАТНО, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАЯВКАМИ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ — 98,9 МЛН КУБОВ НА 5 МАЯ — КОМПАНИЯ
Новость дополняется