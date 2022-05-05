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2022-05-05T10:02:00+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20220505/836826279.html

"Газпром" рассказал о транзите газа через Украину 5 мая

Энергетика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ГАЗПРОМ ПОДАЕТ ГАЗ ДЛЯ ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ ШТАТНО, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАЯВКАМИ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ — 98,9 МЛН КУБОВ НА 5 МАЯ — КОМПАНИЯ Новость дополняется ПРАЙМ, 05.05.2022

энергетика, экономика, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60