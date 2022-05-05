МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Решение "Газпрома" по использованию российских сухопутных мощностей газопровода "Северный поток 2" ускорит не только газификацию частных домохозяйств, но и реализацию ряда инвестиционных проектов в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Газпром" принял новое решение по "Северному потоку-2"

Ранее сообщилось, что из-за простоя морской части газопровода "Северный поток 2" и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона "Газпром" решил задействовать избыточные российские сухопутные мощности проекта для развития газоснабжения Северо-Запада России.

"В Ленинградской области есть территории, где готовы принять газ опережающими темпами. Речь идет как о газификации частных домохозяйств, так и об использовании инфраструктуры "Северного потока 2" для ускорения реализации ряда инвестиционных проектов в регионе", – отметил Дрозденко, слова которого приводит его пресс-служба.

"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском, которая включала в себя как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии.

Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале остановило сертификацию уже проложенного из России газопровода "Северный поток 2". Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен". Кроме того, министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.