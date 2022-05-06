МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Заявки на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему стабильны, с начала этой недели удерживаясь на уровне, близком к 100 миллионам кубометров в сутки, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). Заявки на транзит газа через Украину выросли на 40% в мае

Согласно данным оператора, номинации на прокачку через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России — формируются на основе спроса в Европе — на 6 мая составляют 98,67 миллиона кубометров. Это близко к объему бронирования "Газпромом" украинского маршрута на этот год — 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год). На таком уровне заявки держатся с понедельника, что по сравнению с прошлой неделей выше в среднем на 40%.

По "Ямал-Европе", идущему через Белоруссию и Польшу в Германию, заявки на мощности газопровода на этой неделе действуют и в прямом, и в обратном направлении. Варшава, отказавшись от схемы оплаты российского газа в рублях, теперь получает аналогичный объем газа по этому маршруту со стороны Германии, при этом пользуясь как физическим, так и виртуальным реверсом, который осуществляется с помощью российского газа.

Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" — главному маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.

Европа продолжает закачку в подземные хранилища газа (ПХГ), в среднем они заполнены, по данным на 4 мая, на 34,95%, за день показатель вырос на 0,41 процентного пункта. Еврокомиссия в марте предложила законопроект, согласно которому хранилища газа в Европе должны быть заполнены минимум на 80% на 1 ноября.