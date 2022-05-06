МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпром" Сергей Куприянов сообщил, что компания поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей, в объеме 98,9 миллиона кубометров на 6 мая. "Газпром" снова бронирует мощность участка "Ямал-Европы" на эту ночь

Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров (около 109,6 миллиона кубометров в сутки). При этом с конца февраля украинский транзит российского газа, с учетом политической ситуации и погодных условий, держался на близком к этому объему уровне. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.

В апреле, одновременно с потеплением в Европе, транзит вновь уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".