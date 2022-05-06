МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. "Газпром" продолжает краткосрочно бронировать транзитную мощность участка магистрали "Ямал — Европа" в Польше, четвертый день подряд выкупая часть предложения на предстоящую ночь, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform. "Газпром" подает газ для транзита через Украину в штатном режиме 6 мая

Компания на внутридневном аукционе выкупила 1,8 миллиона кубометров в час транзитной мощности из доступных 3,7 миллиона, или 49% предложения. Воспользоваться ею "Газпром" сможет с 21.00 мск 6 мая до 7.00 мск 7 мая.

Как свидетельствуют данные немецкого оператора газотранспортной сети Gascade, "Ямал — Европа" в ночные часы переходит на работу в режиме виртуального реверса — то есть российский газ, попадая в польский участок магистрали со стороны Белоруссии, вместо того, чтобы идти в Германию, сразу перепродается европейскими поставщиками и остается в Польше.

При этом "Газпром" 27 апреля полностью прекратил прямой экспорт газа в Польшу из-за отказа страны перейти на новую схему оплаты поставок в рублях.

Как комментировала компания позднее, Варшава торжественно объявила, что российский газ ей больше не нужен, но сразу задействовала физический реверс газа из Германии, а потом виртуальный из Италии и Франции.