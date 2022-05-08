БЕРЛИН, 8 мая — ПРАЙМ. Страны G7 привержены цели избавиться от зависимости от поставок российских энергоресурсов, говорится в заявлении лидеров "Большой семерки" по итогам видеоконференции в воскресенье с участием украинского президента Владимира Зеленского. СМИ: в ЕС пока не достигли соглашения по санкциям против России

"Мы привержены тому, чтобы постепенно избавиться от зависимости от российской энергии, в том числе путем постепенного отказа или запрета импорта российской нефти. Мы гарантируем, что будем делать это в своевременной и упорядоченной манере и таким образом, чтобы обеспечить миру надежные альтернативные поставки. Делая это, мы будем тесно кооперироваться, в том числе с нашими партнерами, чтобы гарантировать стабильные и устойчивые глобальные поставки энергетики, а также доступные цены для потребителей, в том числе путем ускорения избавления от нашей общей зависимости от ископаемого топлива и нашего перехода к чистой энергетики в соответствии с нашими климатическими планами", — говорится в заявлении.

Также лидеры G7 заявили, что продолжат работать над тем, чтобы у России не было доступа к "ключевым сервисам", будут принимать дальнейшие меры против российских банков и финансового сектора, будут противостоять попыткам властей РФ "распространять свою пропаганду", будут продолжать кампанию против российских финансовых элит и их семей.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.