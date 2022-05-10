МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Из-за антироссийских санкций и взлетевших цен на топливо десять миллионов британцев не смогут отопить свои дома следующей зимой. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исполнительного директора энергетической компании Scottish Power (SP) Кита Андерсона. Экономист вывел формулу провала тотальной изоляции России

В статье сообщается, что многие жители Великобритании с трудом оплачивают счета за электроэнергию, которые в октябре приблизятся к трем тысячам фунтов стерлингов (250 тысяч рублей), говорится в публикации. По прогнозам главы SP, газ продолжит дорожать, поскольку Европа ищет альтернативных поставщиков, способных заменить российский импорт.

Daily Mail подчеркивает, что это еще один удар молотом по британским семьям, которые уже столкнулись с кризисом стоимости жизни. Инфляция в стране вскоре превысит 10%, а доходы англичан сократятся на рекордные с 1964 года значения.

После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты питания.