2022-05-12T10:58:04+03:00
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2022-05-12T10:58:04+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220512/836872434.html
Немцев предупредили о тяжелых последствиях при отказе от российского газа
Энергетика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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ПРИОСТАНОВКА ЗАКУПКИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ИЗ РОССИИ ПРИВЕДЕТ К ТЯЖЁЛЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ДЛЯ РЯДОВОГО НЕМЕЦКОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ — ПОСОЛ РОССИИ В ФРГ ПРАЙМ, 12.05.2022
энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПРИОСТАНОВКА ЗАКУПКИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ИЗ РОССИИ ПРИВЕДЕТ К ТЯЖЁЛЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ДЛЯ РЯДОВОГО НЕМЕЦКОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ — ПОСОЛ РОССИИ В ФРГ