2022-05-12T10:58:04+03:00

2022-05-12T10:58:04+03:00

2022-05-12T10:58:04+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20220512/836872434.html

Немцев предупредили о тяжелых последствиях при отказе от российского газа

Энергетика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПРИОСТАНОВКА ЗАКУПКИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ИЗ РОССИИ ПРИВЕДЕТ К ТЯЖЁЛЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ДЛЯ РЯДОВОГО НЕМЕЦКОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ — ПОСОЛ РОССИИ В ФРГ ПРАЙМ, 12.05.2022

энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60