МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Финских политиков предупредили, что Россия, в качестве контрмер по вступлению Финляндии в НАТО, может прекратить поставки газа в страну, сообщает газета Iltalehti.
"Россия может прекратить поставки газа в пятницу. Ключевых политиков предупредили об ответных действиях России в связи с желанием Финляндии вступить в НАТО", — сообщает издание.
Председатель парламентской группы партии "Истинные финны" Вилле Тавио, подтвердил изданию, что политики Финляндии проинформированы о различных вариантах российских контрмер по вступлению Финляндии в НАТО.
"Мы готовы к этому и ожидаем, что это может произойти", — приводит издание его цитату.
Эту же информацию подтвердил депутат Харри Харкимо. Издание отмечает, что ранее отключение газа в Финляндии ожидали 23 мая во время очередного платежа российской стороне.
Газ в Финляндии в основном используется в промышленности. Крупнейшими пользователями являются предприятия химической и лесной промышленности. Как сообщала 27 апреля финский министр государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен, Финляндия приняла политическое решение о том, что не намерена платить за газ в рублях.
https://1prime.ru/energy/20220512/836879043.html
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