МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Финских политиков предупредили, что Россия, в качестве контрмер по вступлению Финляндии в НАТО, может прекратить поставки газа в страну, сообщает газета Iltalehti. Цены на газ в Европе сбавили темпы роста до $1130

"Россия может прекратить поставки газа в пятницу. Ключевых политиков предупредили об ответных действиях России в связи с желанием Финляндии вступить в НАТО", — сообщает издание.

Председатель парламентской группы партии "Истинные финны" Вилле Тавио, подтвердил изданию, что политики Финляндии проинформированы о различных вариантах российских контрмер по вступлению Финляндии в НАТО.

"Мы готовы к этому и ожидаем, что это может произойти", — приводит издание его цитату.

Эту же информацию подтвердил депутат Харри Харкимо. Издание отмечает, что ранее отключение газа в Финляндии ожидали 23 мая во время очередного платежа российской стороне.

Газ в Финляндии в основном используется в промышленности. Крупнейшими пользователями являются предприятия химической и лесной промышленности. Как сообщала 27 апреля финский министр государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен, Финляндия приняла политическое решение о том, что не намерена платить за газ в рублях.