Колобанов: прекращение транзита не означает, что кто-то не сможет быть обеспечен газом
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Запрет властей РФ на использование польского участка газопровода "Ямал — Европа" для транзита газа из России не скажется на снабжении Европы со стороны "Газпрома", прокомментировал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.
Правительство России в среду утвердило перечень из 31 компании, к которым применяются "специальные экономические меры". В частности, под санкции подпал оператор польской части газопровода "Ямал — Европа" EuroPol GAZ, доля "Газпрома" в котором была заморожена санкциями Польши. Теперь "Газпрому" запрещено использовать этот участок для транспортировки газа, сообщил ранее в четверг официальный представитель компании Сергей Куприянов.
"Прекращение транзита через Польшу не означает, что кто-то из европейских получателей российского газа не сможет быть обеспечен контрактными объемами", — считает Колобанов.
Эксперт поясняет, что в текущем году основные поставки российского газа потребителям в Западной Европе идут через газопровод "Северный поток", а газопровод "Ямал — Европа" используется лишь периодически. При этом Южная и Центральная Европа сейчас снабжается через Турцию и Украину. А сама Польша как потребитель отказалась оплачивать газ из РФ по новой схеме, в рублях, и поставки в ее адрес были прекращены в апреле.
"Вместе с тем, на случай форс-мажора, указанное постановление правительства предусматривает, что российский Минфин может выдавать временные разрешения на проведение отдельных операций с "санкционными" компаниями", — отмечает при этом Колобанов.
На вопрос о том, повышает ли сложившаяся ситуация актуальность для Европы "Северного потока 2", эксперт ответил, что этот проект давно стал "разменной политической монетой". "Поэтому возврат к идее его использования в ближайшее время вряд ли может быть осуществлен. И в рамках презентованного в Евросоюзе плана REPowerEU, предусматривающего кардинальное сокращение зависимости от газа РФ, граждан призывают экономить энергию, снижать температуру в жилых помещениях и тому подобное", — заключил он.
https://1prime.ru/energy/20220512/836879168.html