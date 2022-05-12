МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Запрет властей РФ на использование польского участка газопровода "Ямал — Европа" для транзита газа из России не скажется на снабжении Европы со стороны "Газпрома", прокомментировал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов. Боррель высказал свое мнение по поводу эмбарго на российскую нефть

Правительство России в среду утвердило перечень из 31 компании, к которым применяются "специальные экономические меры". В частности, под санкции подпал оператор польской части газопровода "Ямал — Европа" EuroPol GAZ, доля "Газпрома" в котором была заморожена санкциями Польши. Теперь "Газпрому" запрещено использовать этот участок для транспортировки газа, сообщил ранее в четверг официальный представитель компании Сергей Куприянов.

"Прекращение транзита через Польшу не означает, что кто-то из европейских получателей российского газа не сможет быть обеспечен контрактными объемами", — считает Колобанов.

Эксперт поясняет, что в текущем году основные поставки российского газа потребителям в Западной Европе идут через газопровод "Северный поток", а газопровод "Ямал — Европа" используется лишь периодически. При этом Южная и Центральная Европа сейчас снабжается через Турцию и Украину. А сама Польша как потребитель отказалась оплачивать газ из РФ по новой схеме, в рублях, и поставки в ее адрес были прекращены в апреле.

"Вместе с тем, на случай форс-мажора, указанное постановление правительства предусматривает, что российский Минфин может выдавать временные разрешения на проведение отдельных операций с "санкционными" компаниями", — отмечает при этом Колобанов.

На вопрос о том, повышает ли сложившаяся ситуация актуальность для Европы "Северного потока 2", эксперт ответил, что этот проект давно стал "разменной политической монетой". "Поэтому возврат к идее его использования в ближайшее время вряд ли может быть осуществлен. И в рамках презентованного в Евросоюзе плана REPowerEU, предусматривающего кардинальное сокращение зависимости от газа РФ, граждан призывают экономить энергию, снижать температуру в жилых помещениях и тому подобное", — заключил он.