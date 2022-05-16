БЕРЛИН, 16 мая — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство ФРГ указало в ежедневном отчете в понедельник, что актуальный уровень заполненности газохранилищ страны достиг 40,8%.
Отмечается, что сейчас он значительно превышает уровень заполненности весной 2015, 2017, 2018 и 2021 годов.
В отчете сказано, что снабжение газом стабильно, безопасность снабжения в настоящий момент обеспечена.
"В целом поток газа в Германию практически не изменился. Выпавшие из-за санкционных мер (России) объемы в настоящий момент полостью возмещаются на европейском газовом рынке, чтобы исполнять обязательства перед клиентами", — говорится в документе.
Регулятор добавляет, что продолжает следить за возможными последствиям снижения транзита газа через Украину и мер, принятых Россией против компании Gazprom Germania – бывшей структуры "Газпрома", в которой власти ФРГ ввели попечительское управление и против которой власти РФ ввели специальные экономические меры в ответ на санкции Запада.
https://1prime.ru/energy/20220516/836905847.html
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