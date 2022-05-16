МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Глава эстонского системного оператора электросетей Elering Таави Вескимяги сообщил, что страна не отключится от российской электросистемы раньше запланированного срока, то есть до конца 2025 года, но в то же время при возникновении чрезвычайной ситуации готова быстро подключиться к сети материковой Европы. "Интер РАО" остановил подачу электроэнергии в Финляндию

"Пока мы не видим потребности самим форсировать переход, но если вторая сторона (Россия — ред.) решит иначе, то мы справимся с ситуацией. За последние месяцы нам удалось достичь как технической, так и юридической готовности к тому, чтобы за несколько часов отключиться от синхронной работы с российской электросистемой и подключиться к синхронной работе с электросистемой материковой Европы", — сказал глава Elering порталу государственного телерадиовещания ERR.

Вескимяги отметил, что основная причина отказа от досрочного отключения заключается в деньгах, поскольку быстрое отключение требует экстренных решений для сохранения необходимой в энергосистеме инерции. "Экстренные решения означают дополнительные расходы, которых нам хотелось бы избежать. Поэтому мы будем работать с Россией настолько долго, насколько это возможно", — подчеркнул он.