МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что у государств, которые оплачивают российский газ по новой схеме, никаких дополнительных трудностей или потерь не возникает. В Кремле оценили идею передать активы российских банков Украине

Он сообщил, что поставки по разным договоренностям, по схемам оплачиваются в разные сроки.

"Когда наступит последний период, не могу сказать, это только "Газпром" знает. Указ действует. Для тех, кто приобретает по этой схеме, никаких дополнительных ни трудностей, ни потерь, ничего не возникает", — сказал Песков.

Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа — "Газпромом". Из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему "Газпром" 27 апреля остановил поставки в адрес этих стран.