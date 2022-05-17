ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая — ПРАЙМ. Финская компания Gasum сообщила, что обратилась в арбитраж по поводу контракта "Газпром экспорта" на поставку природного газа. В Кремле рассказали, как идет оплата российского газа в рублях

Она имеет долгосрочный контракт на поставку газа с российской компанией. Фирмы ведут переговоры о деталях контракта с осени прошлого года, уточняет финская компания.

В апреле "Газпром экспорт" направил компании Gasum претензию о том, что согласованные в договоре платежи должны в будущем осуществляться в рублях, а не в евро. Кроме того, "Газпром экспорт" предъявил компании Gasum другие требования в связи с контрактом.

"Gasum не принимает предложение "Газпром экспорта" о переходе на рублевые платежи и поэтому не будет оплачивать платежи по договору поставки в рублях или по предложенной схеме оплаты. Кроме того, у компаний есть существенные разногласия по другим требованиям договора… Gasum решила передать споры, связанные с контрактом, в арбитраж в соответствии с контрактом", — говорится в сообщении.

По оценке Gasum, существует повышенный риск прекращения поставок природного газа по договору поставки и вероятность прекращения поступления трубопроводного газа из России в Финляндию.

Gasum работает над тем, чтобы обеспечить доступность газа из других источников для своих финских потребителей природного газа по трубопроводу Balticconnector в летний период, уточняет компания.