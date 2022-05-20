МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. "Газпром экспорт" сообщил, что на конец рабочего дня 20 мая компания не получила от финской Gasum платёж за поставленный в апреле газ, с 21 мая до момента оплаты в рублях прекращает поставки. В Кремле высказались о возможном отключении Финляндии от российского газа

"По состоянию на конец рабочего дня 20 мая "Газпром экспорт" не получил от "Газум" платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Газум" о приостановке поставок энергоресурса начиная с 21 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом", — заявили в российской компании.

Ранее в пятницу Gasum сообщала о том, что поставки газа в Финляндию прекратятся в 7 утра в субботу.

АРБИТРАЖ

В ответ на введение новой платежной схемы, финская Gasum уведомила, что не станет платить за поставки российского газа в рублях. Также компания начала арбитражное разбирательство в отношении контракта на поставку энергоресурса.

"Gasum 17 мая сообщила, что инициирует арбитражное разбирательство в отношении контракта на поставку газа с ООО "Газпром экспорт". В компании также заявили, что не намерены осуществлять платежи в рублях в соответствии с указом президента РФ №172 от 31.03.2022 года и в соответствии со схемой, предложенной "Газпром экспортом", — говорится в сообщении компании.