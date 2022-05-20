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В Германии назвали дату обретения независимости от российского газа
Энергетика
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Глава энергетического концерна RWE Маркус Креббер заявил, что Германия может стать независимой от газа из России к весне 2025 года. "Если мы быстро отстроимся, мы сможем сделать... ПРАЙМ, 20.05.2022
энергетика, новости, газ, германия, газ, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Глава энергетического концерна RWE Маркус Креббер заявил, что Германия может стать независимой от газа из России к весне 2025 года.
"Если мы быстро отстроимся, мы сможем сделать это к весне 2025 года. Годом ранее проблемы с поставками можно было бы в какой-то степени решить", — сообщил бизнесмен.
Глава концерна отметил необходимость строительства большего количества терминалов сжиженного газа в Германии, а также больше мощностей в соседних странах.
"Мы должны устранить узкие места в европейской трубопроводной системе. От Испании до Франции не хватает пропускной способности, а между Францией и Германией есть узкие места", — подчеркнул Креббер.