МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Глава энергетического концерна RWE Маркус Креббер заявил, что Германия может стать независимой от газа из России к весне 2025 года. Австрийская OMV перейдет на оплату российского газа через Газпромбанк

"Если мы быстро отстроимся, мы сможем сделать это к весне 2025 года. Годом ранее проблемы с поставками можно было бы в какой-то степени решить", — сообщил бизнесмен.

Глава концерна отметил необходимость строительства большего количества терминалов сжиженного газа в Германии, а также больше мощностей в соседних странах.

"Мы должны устранить узкие места в европейской трубопроводной системе. От Испании до Франции не хватает пропускной способности, а между Францией и Германией есть узкие места", — подчеркнул Креббер.