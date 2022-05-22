МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил журналистам, что компания подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме.

ГТС Украины

Заявка на прокачку газа через Украину держится на уровне субботы

По его словам, объем подачи через ГИС "Суджа" на 22 мая составляет 44,7 миллиона кубометров, а заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

С 11 мая Украина перестала принимать "голубое топливо" для транзита через ГИС "Сохрановка", указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.