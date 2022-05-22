МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил журналистам, что компания подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме. Заявка на прокачку газа через Украину держится на уровне субботы

По его словам, объем подачи через ГИС "Суджа" на 22 мая составляет 44,7 миллиона кубометров, а заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

С 11 мая Украина перестала принимать "голубое топливо" для транзита через ГИС "Сохрановка", указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.