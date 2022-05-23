МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Китай в январе-апреле утроил свои инвестиции в проекты солнечной энергетики, пишет агентство Bloomberg. WSJ сообщила о возможной отправке спецназа США в Киев

Благодаря этому Поднебесной удалось установить рекордное количество новых мощностей для производства экологически чистой энергии.

Отмечается, что за четыре месяца этого года инвестиции в "зеленую энергетику" составили 29 миллиардов юаней (около $4,3 миллиарда). Это на 204% больше, чем в январе-апреле 2021го года. За первые 11 месяцев прошлого года Китай вложил 51,3 миллиардов юаней в солнечную энергетику.

Пекин стремительно наращивает инвестиции в солнечные и ветровые проекты страны, в планах — построить крупную и гибкую сеть для снижения выбросов углекислого газа до 2030 года. Полностью остановить выбросы планируется к 2060 году.

Отмечается, что все планируемое время центральную роль в энергетическом балансе Китая будет сохранять уголь как источник энергии: были расширены планы по адаптации электростанций, использующих это топливо, в качестве резерва для возобновляемых источников энергии.