КИШИНЕВ, 23 мая — ПРАЙМ. Молдавия в июне продолжит закупать электроэнергию у Молдавской ГРЭС, которая находится на территории Приднестровья и входит в состав российского "Интер РАО", сообщила пресс-служба правительства республики. Глава "Молдовагаза" не видит причин для снижения тарифа на газ в стране

Власти ранее объявили тендер на закупку электроэнергии, однако из шести компаний четыре не подошли по техническим параметрам, а одна сняла свою кандидатуру. В итоге тендер был аннулирован, и кабмин провел двусторонние переговоры с Молдавской ГРЭС, договорившись о поставках еще на месяц. Параллельно с этим власти вели переговоры с иностранными компаниями, чтобы договориться о закупках дополнительных объемов электроэнергии. Было решено приобретать 30% необходимого объема у компании "Укргидроэнерго".

"Члены комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение о продлении на период июня срока закупки электроэнергии (у Молдавской ГРЭС — ред.)", — говорится в сообщении на сайте кабмина Молдавии.

При этом власти продолжат прямые переговоры с другими поставщиками электроэнергии для возможного заключения долгосрочного контракта.

Молдавская ГРЭС функционирует на территории Приднестровья. С 2005 года она входит в состав "Интер РАО" и покрывает до 80% потребностей Молдавии в электроэнергии.