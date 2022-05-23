Молдавия продолжит закупать электроэнергию у "Интер РАО"
Молдавия в июне будет закупать электроэнергию у Молдавской ГРЭС, входящей в "Интер РАО"
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КИШИНЕВ, 23 мая — ПРАЙМ. Молдавия в июне продолжит закупать электроэнергию у Молдавской ГРЭС, которая находится на территории Приднестровья и входит в состав российского "Интер РАО", сообщила пресс-служба правительства республики.
Власти ранее объявили тендер на закупку электроэнергии, однако из шести компаний четыре не подошли по техническим параметрам, а одна сняла свою кандидатуру. В итоге тендер был аннулирован, и кабмин провел двусторонние переговоры с Молдавской ГРЭС, договорившись о поставках еще на месяц. Параллельно с этим власти вели переговоры с иностранными компаниями, чтобы договориться о закупках дополнительных объемов электроэнергии. Было решено приобретать 30% необходимого объема у компании "Укргидроэнерго".
"Члены комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение о продлении на период июня срока закупки электроэнергии (у Молдавской ГРЭС — ред.)", — говорится в сообщении на сайте кабмина Молдавии.
При этом власти продолжат прямые переговоры с другими поставщиками электроэнергии для возможного заключения долгосрочного контракта.
Молдавская ГРЭС функционирует на территории Приднестровья. С 2005 года она входит в состав "Интер РАО" и покрывает до 80% потребностей Молдавии в электроэнергии.
https://1prime.ru/energy/20220523/836961434.html
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