МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Рост спроса на никель в мире в 2022 году замедлится до 11% с 17% в 2021 году из-за высокой инфляции в ведущих экономиках, говорится в обзоре рынков никеля и металлов платиновой группы, подготовленном экспертами "Норникеля". Фондовые биржи АТР закрылись в понедельник в основном ростом

"Мы ожидаем, что в 2022 году рост спроса на рафинированный никель замедлится до 11% и составит 3,17 миллиона тонн по сравнению с ростом в 2021 году на 17%. Такой сценарий отражает текущую ценовую конъюнктуру, высокую инфляцию в ведущих экономиках мира и неопределенность глобального макроэкономического прогноза", — говорится в сообщении компании.

Ожидается, что в 2022 году на рынке никеля будет наблюдаться умеренный профицит в объеме около 40 тысяч тонн, в основном низкосортного никеля, что практически соответствует предыдущему прогнозу компании.

При этом беспрецедентная ценовая волатильность, новые ограничения из-за вспышек пандемии коронавируса, растущее инфляционное давление и возможные производственные ограничения на фоне крайне ограниченных биржевых запасов никеля могут существенно повлиять на прогноз 2022 года, отметили в "Норникеле".

"В 2023 году мы прогнозируем увеличение профицита рынка до порядка 100 тысяч тонн, сконцентрированного на рынке низкосортного никеля, благодаря вводу новых мощностей по производству чернового ферроникеля в Индонезии, а также росту производства химических соединений и дальнейшему увеличению выпуска металлического никеля, порошка и ферроникеля", — говорится в обзоре.

В нем также отмечается, что, по прогнозам, в 2023 году 16-процентный рост предложения никеля превзойдет увеличение потребления в секторах нержавеющей стали и аккумуляторных батарей, которое составит 14% в годовом исчислении. Однако больший рост выплавки нержавеющей стали и производства электромобилей может привести к более значительному увеличению спроса на никель, тогда как наращивание мощностей по производству чернового ферроникеля в Индонезии и на прочих проектах может в очередной раз не реализоваться.