МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков, находящийся в Риме с визитом, заявил о необходимости выработать общую позицию стран Евросоюза по проблеме закупок природного газа из России. Польша отказалась от российского газа и хочет лишиться норвежского

"Любая европейская страна не может справиться с этой проблемой самостоятельно. Необходимо иметь общую позицию, потому что Россия и "Газпром" имеют возможность предоставлять различные условия разным странам, что предполагает, что одни страны могут платить, а другие нет. Это станет одной из тем, которые будут обсуждаться на следующей встрече лидеров Европы", — сообщил премьер.

По словам главы государства, там, где "Газпром" продает большие объемы природного газа, возможны компромиссы по проблеме оплаты поставок. Если речь идет о не столь крупных рынках сбыта, могут применяться более сложные условия.