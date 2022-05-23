МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги понедельника снижением на 4,1% к расчетной цене пятницы, котировки опустились до 923,8 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цены на нефть падают на ожидании замедления деловой активности в мире

Июньские фьючерсы на газ — по индексу крупнейшего европейского хаба TTF — всю торговую сессию были ниже 950 долларов за тысячу кубометров. Первые фьючерсные контракты продавались за 909,7 доллара (-5,6% к расчетной цене накануне — 963,4 доллара), что стало минимум торгов. В течение дня котировки находились в коридоре 909-945 долларов, лишь на несколько минут превысив верхнюю отметку на 33 цента.

Цены на газовые фьючерсы в Европе снижаются уже четвертый день, с 18 мая потеряли почти 10%.

Последний раз снижение до 950 долларов фиксировалось 19 апреля. Тогда ценовой минимум составил 949,2 доллара. Цены на газ в Европе в этом году резко выросли после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчётная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара.

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за два месяца расчётная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (−1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый скачок котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.