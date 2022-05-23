МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Власти Молдавии приняли решение о закупке резервного объема газа у "Молдовагаза", чтобы компания получила средства для погашения очередного месячного платежа "Газпрому". Об этом заявил спикер парламента Игорь Гросу. Цены на газ в Европе снизились в понедельник

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии в среду распорядилась заключить договор между государственным предприятием Energocom и компанией "Молдовагаз" на приобретение природного газа в объеме 24,5 миллионов кубометров по закупочной цене марта-апреля.

"Мы создали резерв из неиспользованного в прежние месяцы газа, нам пришлось через Energocom его купить и спасти "Молдовагаз", потому что дочка "Газпрома" практически ничего не делает, чтобы решить проблему", — отметил спекер парламента.

Благодаря этим действиям "Молдовагаз" сможет рассчитаться с "Газпромом" за очередной месяц, сообщил Гросу. В настоящий момент Молдавия ищет возможности заключить договора о поставках газа из альтернативных источников.