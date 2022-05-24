МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. TotalEnergies подписала 15-летнее соглашение с южнокорейской Hanwha Energy о поставках в ее адрес сжиженного природного газа (СПГ) в объеме 600 тысяч тонн в год, сообщается в пресс-релизе французской компании. СМИ: китайские компании могут приостановить участие в "Арктик СПГ 2"

"Мы рады расширить наше давнее сотрудничество с компанией Hanwha… Наша компания стремится поддержать переход страны от использования угля для производства электроэнергии, как поставками СПГ, так и из возобновляемых источников энергии", — приводятся в релизе слова главы по вопросам газа и возобновляемых источников энергии TotalEnergies Стефана Мишеля (Stéphane Michel).

Компания добавляет, что СПГ будет поступать начиная с 2024 года, доставляться на регазификационный терминал Tongyeong в Южной Корее, а затем использоваться для снабжения строящейся рядом с терминалом электростанции Hanwha & HDC мощностью 1 ГВт.

Французская TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших энергетических компаний в мире, второй по величине поставщик СПГ на мировой рынок. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах. В России компания владеет 19,4% в "Новатэке", 20% в компании "Ямал СПГ", 10% в компании "Арктик СПГ 2", 10% в перевалочных терминалах в Мурманске и на Камчатке, 49% в СП "Тернефтегаз".

Hanwha Energy была основана в 2007 году, компания специализируется на комплексных энергетических решениях, позволяющих производить электроэнергию и пар.