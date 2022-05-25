МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. TotalEnergies приобретает половину американской компании Clearway Energy Group у Global Infrastructure Partners за 1,6 миллиарда долларов и пакет акций в дочерней компании, говорится в пресс-релизе французской корпорации.

"TotalEnergies объявляет о подписании согл TotalEnergies и Hanwha подписали долгосрочный контракт на поставки СПГ

CEG разрабатывает проекты в области возобновляемой энергетики. У неё 7,7 ГВт ветряных и солнечных активов в эксплуатации через зарегистрированную на бирже дочернюю компанию CWEN.

GIP взамен получит не только 1,6 миллиарда долларов, но и долю в размере 50% за минусом одной акции в дочерней компании TotalEnergies, владеющей 50,6% акций Sun Power Corporation, лидера по производству солнечной энергии для жилых домов в США, из расчёта 18 долларов за акцию.

Согласно релизу, это приобретение увеличивает портфель возобновляемых источников энергии TotalEnergies в США до более чем 25 ГВт и способствует достижению цели, согласно которой на долю США к этому времени будет приходиться не менее 25% от мирового целевого показателя компании в 100 ГВт.

Французская TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших энергетических компаний в мире, второй по величине поставщик сжиженного газа (СПГ) на мировой рынок. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.