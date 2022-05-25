МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая компания Equinor передала все свои доли в совместных предприятиях в РФ "Роснефти", а также подписала соглашение о выходе из проекта Харьяга, сообщила норвежская компания в своем пресс-релизе. Equinor отложила запуск СПГ-завода Hammerfest

В настоящее время Equinor передала свои доли участия в четырех российских совместных предприятиях "Роснефти" и освобождается от всех будущих договоренностей и обязательств. Также было подписано соглашение о выходе из проекта Харьяга", — сообщила в релизе норвежская фирма.

Выход из всех СП был завершен в соответствии с санкционным законодательством Норвегии и ЕС в отношении России, отмечается в сообщении.

Equinor 27 февраля приняла решение начать процесс выхода из СП в России. С тех пор фирма прекратила все новые инвестиции в РФ, прекратила торговлю нефтегазовыми продуктами из России и объявила об обесценении активов в 1,08 миллиарда долларов в своем балансе по состоянию на 31 марта 2022 года.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия. Компания присутствовала в России более 30 лет.