МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Польша обеспечила поставки газа на предстоящий зимний период. Об этом заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер. Венгрия продлила Украине доступ к своим газовым мощностям

"Я могу заверить вас, что мы в безопасности с точки зрения поставок газа, если речь идет о зимнем сезоне", — подчеркнул пресс-секретарь в эфире телеканал Polsat.

Ранее бывший председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Петр Возняк отмечал, что без поставок российского газа Польша не успеет создать запасы энергоресурса на будущую зиму.

После слов Возняка Мюллер переговорил с министром климата и окружающей среды Анной Москвой. По словам пресс-секретаря, бывший председатель правления PGNIG не располагает "текущей информацией" о ситуации.