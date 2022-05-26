МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Из-за остановки финско-российского проекта по строительству АЭС "Ханхикиви-1" налогоплательщики потеряли больше ста миллионов евро. Об этом пишет издание Talouselämä. Напомним, что сам контракт был разорван в начале мая по инициативе Финляндии. Тогда компания Fennovoima разорвала контракт с "РАОС", дочерней компанией российского государственного концерна "Росатом". The Washington Post: американцы восхитились ультиматумом Путина Европе

Согласно данным, полученным изданием Talouselämä, энергетические компании одних только городов Лахти, Турку, Раума и Вантаа инвестировали в проект 90,7 миллионов евро, переводит ИноСМИ.

В муниципалитете Пюхяйоки планировалось построить АЭС "Ханхикиви-1" стоимостью 7,5 миллиардов евро. Значительная часть акционеров Fennovoima уже списали стоимость своих вложений, но этот процесс еще не завершен.

Российская государственная компания "Росатом" была главным поставщиком и спонсором проекта по строительству АЭС в Пюхяйоки. Концерн также отвечает за производство ядерного оружия России.

АЭС "Ханхикиви-1" должна была поставлять около 10% необходимого Финляндии электричества. Основная задача Fennovoima сейчас — разобраться с ситуацией, вызванной расторжением договора на поставку оборудования.

"Росатом" считает срыв проекта незаконным и политически мотивированным. Концерн требует от Fennovoima компенсации. Вероятно, конфликт будет рассматриваться в арбитражном суде.